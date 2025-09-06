Визначився наступний суперник обов'язкового претендента на бій з Олександром Усиком Джозефа Паркера. 33-річний новозеландець зустрінеться на рингу з непереможеним британцем.

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі наступний поєдинок проведе проти Фабіо Вордлі. Промоутери обох боксерів домовилися про спільний бій, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN Boxing.

Де та коли відбудеться бій Паркер – Вордлі?

Поєдинок за участю Джозефа Паркера та Фабіо Вордлі відбудеться 25 жовтня 2025 року. Боксери вийдуть на ринг легендарного лондонського стадіону "О2 Арена".

Зустріч тимчасових чемпіонів за версіями WBO та WBA визначить претендента на бій з Олександром Усиком. Переконлива перемога Паркера над Вордлі закріпить його статус головного кандидата на бій з українцем.

Паркер та Вордлі 25 жовтня визначать суперника Усика / фото DAZN Boxing

Нагадаємо, що Олександр Усик до кінця 2025 року збереже усі титули та залишиться абсолютним чемпіоном світу. Таким чином, українець у цьому році вже не виходитиме на ринг.

Що відомо про суперника Паркера?

30-річний Фабіо Вордлі володіє тимчасовим поясом WBA у надважкій вазі.

На професійному рингу британець провів 20 боїв: 19 перемог (17 нокаутом) та одна нічия.

Свій останній бій Вордлі провів 7 червня 2025 року проти австралійця Джастіса Гуні. Уродженець Іпсвіча відставав за очками по ходу бою, але зумів нокаутувати суперника в 10-му раунді.

