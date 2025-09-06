Паркер отказался от немедленного боя с Усиком: кто стал соперником новозеландца
- Джозеф Паркер проведет бой против Фабио Уордли 25 октября 2025 года на стадионе "О2 Арена" в Лондоне.
- Победа Паркера определит его как главного кандидата на бой с Александром Усиком, который останется абсолютным чемпионом мира до конца 2025 года.
- Фабио Уордли, обладатель временного пояса WBA, имеет 19 побед (17 нокаутом) и одну ничья в 20 боях на профессиональном ринге.
Определился следующий соперник обязательного претендента на бой с Александром Усиком Джозефа Паркера. 33-летний новозеландец встретится на ринге с непобежденным британцем.
Временный чемпион WBA в супертяжелом весе следующий поединок проведет против Фабио Уордли. Промоутеры обоих боксеров договорились о совместном бое, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.
Читайте также Александр Усик или Владимир Кличко: кто лучше из боксеров
Где и когда состоится бой Паркер – Уордли?
Поединок с участием Джозефа Паркера и Фабио Уордли состоится 25 октября 2025 года. Боксеры выйдут на ринг легендарного лондонского стадиона "О2 Арена".
Встреча временных чемпионов по версиям WBO и WBA определит претендента на бой с Александром Усиком. Убедительная победа Паркера над Уордли закрепит его статус главного кандидата на бой с украинцем.
Паркер и Уордли 25 октября определят соперника Усика / фото DAZN Boxing
Напомним, что Александр Усик до конца 2025 года сохранит все титулы и останется абсолютным чемпионом мира. Таким образом, украинец в этом году уже не будет выходить на ринг.
Что известно о сопернике Паркера?
- 30-летний Фабио Уордли владеет временным поясом WBA в супертяжелом весе.
- На профессиональном ринге британец провел 20 боев: 19 побед (17 нокаутом) и одна ничья.
- Свой последний бой Уордли провел 7 июня 2025 года против австралийца Джастиса Гуни. Уроженец Ипсвича отставал по очкам по ходу боя, но сумел нокаутировать соперника в 10-м раунде.
Ранее сообщалось, какое место в рейтинге самых богатых боксеров мира занимает Александр Усик.