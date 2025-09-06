Определился следующий соперник обязательного претендента на бой с Александром Усиком Джозефа Паркера. 33-летний новозеландец встретится на ринге с непобежденным британцем.

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе следующий поединок проведет против Фабио Уордли. Промоутеры обоих боксеров договорились о совместном бое, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

Где и когда состоится бой Паркер – Уордли?

Поединок с участием Джозефа Паркера и Фабио Уордли состоится 25 октября 2025 года. Боксеры выйдут на ринг легендарного лондонского стадиона "О2 Арена".

Встреча временных чемпионов по версиям WBO и WBA определит претендента на бой с Александром Усиком. Убедительная победа Паркера над Уордли закрепит его статус главного кандидата на бой с украинцем.

Паркер и Уордли 25 октября определят соперника Усика / фото DAZN Boxing

Напомним, что Александр Усик до конца 2025 года сохранит все титулы и останется абсолютным чемпионом мира. Таким образом, украинец в этом году уже не будет выходить на ринг.

Что известно о сопернике Паркера?

30-летний Фабио Уордли владеет временным поясом WBA в супертяжелом весе.

На профессиональном ринге британец провел 20 боев: 19 побед (17 нокаутом) и одна ничья.

Свой последний бой Уордли провел 7 июня 2025 года против австралийца Джастиса Гуни. Уроженец Ипсвича отставал по очкам по ходу боя, но сумел нокаутировать соперника в 10-м раунде.

