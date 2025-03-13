У зірку Реала кинули пляшку під час святкування виходу у 1/4 ЛЧ: відео божевільної реакції
- Джуд Беллінгем, футболіст Реала, під час матчу з Атлетіко став жертвою агресії вболівальників, які кинули у нього пляшку з водою.
- Беллінгем здивував своєю реакцією, підстрибнувши та вдаривши пляшку головою.
Англійський футболіст Джуд Беллінгем став жертвою агресії вболівальників Атлетіко. У нього кинули пляшку від води прямо на матчі, однак він здивував своєю реакцією.
У середу, 12 березня, в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися Реал та Атлетіко. За результатами серії післяматчевих пенальті "Королівський клуб" здобув перемогу.
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Беллінгем здивував реакцією
Під час того, як Реал святкував вихід у чвертьфінал біля фан-сектору Атлетіко, шанувальники матрацників почали кидати різні предмети у футболістів "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Marca.
Хтось кинув пляшку з водою, однак Джуд Беллінгем замість того, аби ухилитись, спеціально підстрибнув і вдарив її головою.
Реакція Беллінгема: дивіться відео
Відзначимо, що у чвертьфіналі суперником Реала буде Арсенал. Перший матч відбудеться 8 квітня.