Промоутер закликає Усика до термінового реваншу з Верховеном

Український боксер Олександр Усик 23 травня в Єгипті провів поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього британський промоутер Едді Гірн запропонував чемпіону світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі провести реванш із тим самим суперником.

Як повідомляє Boxing News 24, Гірн вважає, що поєдинок між Усиком і Верховеном був достатньо конкурентним, аби виправдати негайний реванш. За його словами, українському чемпіону не варто зволікати з другою зустріччю.

Чому Усик має провести реванш з Верховеном?

Промоутер припустив, що Усик міг би відмовитися від обов'язкового захисту титулу WBC проти претендента Агіта Кабаєла заради бою-реваншу.

Якби я був Усиком, я б одразу провів реванш з Ріко Верховеном у Нідерландах і, ймовірно, там би завершив кар'єру з перемогою. Не думаю, що йому обов'язково битися з Кабаєлом. Він і так великий боєць, йому нічого доводити. Але результат того бою дає підстави для реваншу,

– заявив Гірн.

Також промоутер додав, що у першому поєдинку багато хто недооцінював Верховена, але тепер у Нідерландах вважають, що він здатний на перемогу, хоча сам Гірн усе ж віддає перевагу Усику в можливому реванші.

Як пройшов бій Усик – Верховен?

Усик достроково переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді та захистив титули WBC, WBA та IBF. Ця перемога стала 25-ю в кар'єрі українського чемпіона. Наприкінці передостанньої трихвилинки Олександр відправив виснаженого суперника в нокдаун. Попри спробу нідерландця продовжити бій, Усик засипав його фінальними ударами, змусивши рефері зупинити поєдинок за секунду до гонгу.

Чому Усик має битися з Кабаєлом?

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно затвердила обов'язковий поєдинок між Усиком та Кабаєлом, який має відбутися до кінця 2026 року.

Поєдинок набув актуальності після перемоги Усика над кікбоксером Верховеном у Єгипті.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що Кабаєл є чинним тимчасовим чемпіоном і офіційним претендентом на титул. У разі, якщо Усик вирішить провести реванш з Верховеном замість бою з Кабаєлом, йому можливо доведеться залишити титул WBC вакантним.

Німецький важковаговик має професійний рекорд: 27 перемог, з яких 19 нокаутом, і жодної поразки.