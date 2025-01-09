У ніч на 22 січня Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику в реванші одноголосним рішенням суддів. Після цього з'явилися чутки, що він протистоятиме Ентоні Джошуа у наступному бою, пише 24 канал з посиланням на Manchester Evening News.

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Хірн організує протистояння

Промоутер вважає, що кращого бою, ніж Джошуа – Ф'юрі не може бути. Цього протистояння хочуть всі.

Зараз ми чекаємо на повне відновлення Тайсона і тільки тоді зможемо організувати цей поєдинок. Ми не збираємося тиснути на Ф'юрі, він взяв невелику паузу після виснажливого бою. Дайте йому декілька тижнів відпочити,

– сказав Едді Хірн.

Він також додав, що найближчими тижнями він збирається зустрітися з Френком Ворреном та Спенсером Брауном, а також повідомити Туркі Аль-Шейха про бажання провести цей бій.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Ентоні Джошуа нокаутом програв Даніелю Дюбуа.