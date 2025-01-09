В ночь на 22 января Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в реванше единогласным решением судей. После этого появились слухи, что он будет противостоять Энтони Джошуа в следующем бою, пишет 24 канал со ссылкой на Manchester Evening News.

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Хирн организует противостояние

Промоутер считает, что лучшего боя, чем Джошуа – Фьюри не может быть. Этого противостояния хотят все.

Сейчас мы ждем полного восстановления Тайсона и только тогда сможем организовать этот поединок. Мы не собираемся давить на Фьюри, он взял небольшую паузу после изнурительного боя. Дайте ему несколько недель отдохнуть,

– сказал Эдди Хирн.

Он также добавил, что в ближайшие недели он собирается встретиться с Фрэнком Уорреном и Спенсером Брауном, а также сообщить Турки Аль-Шейху о желании провести этот бой.

Напомним, что в сентябре 2024 года Энтони Джошуа нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.