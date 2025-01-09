"Цього хочуть всі": промоутер Джошуа готується організувати бій з Ф'юрі

Британський промоутер Едді Хірн збирається організувати бій Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Найближчим часом він зустрінеться з представниками "Циганського короля".

У ніч на 22 січня Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику в реванші одноголосним рішенням суддів. Після цього з'явилися чутки, що він протистоятиме Ентоні Джошуа у наступному бою, пише 24 канал з посиланням на Manchester Evening News.

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Хірн організує протистояння

Промоутер вважає, що кращого бою, ніж Джошуа – Ф'юрі не може бути. Цього протистояння хочуть всі.

Зараз ми чекаємо на повне відновлення Тайсона та тільки тоді зможемо організувати цей поєдинок. Ми не збираємося тиснути на Ф'юрі, він взяв невелику паузу після виснажливого бою. Дайте йому декілька тижнів відпочити,

– сказав Едді Хірн.

Він також додав, що найближчими тижнями він збирається зустрітися з Френком Ворреном і Спенсером Брауном, а також повідомити Туркі Аль-Шейха про бажання провести цей бій.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Ентоні Джошуа нокаутом програв Даніелю Дюбуа.