У Ф’юрі є три-чотири тижні, – промоутер Джошуа поставив ультиматум "Циганському королю"

Епатажний Тайсон Ф'юрі шокував фанів боксу сенсаційною заявою про завершення кар'єри. Це стало несподіванкою для промоутера Едді Хірна, який сподівався організувати бій з Ентоні Джошуа.

У перші дні нового року організатор сезону боксу в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх анонсував один з найочікуваніших поєдинків між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Однак вже за кілька днів "Циганський" король зруйнував усі плани впливового саудита, пише 24 Канал.

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Промоутер Джошуа встановив дедлайн Ф'юрі

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн все ж сподівається, що Ф'юрі змінить своє рішення. Він розраховує організувати бій, який очікують не тільки у Великій Британії, але й всьому світі. Заради мегафайту з Джошуа Хірн поставив Ф'юрі дедлайн.

"Ми не знаємо, що Ф’юрі збирається робити далі і чи повернеться він на професійний ринг. Спочатку ми планували провести поєдинок Джошуа з Тайсоном влітку, це остаточний термін.

Якщо він не повернеться і не відновить кар'єру протягом найближчих чотирьох тижнів, то про поєдинок британських боксерів доведеться забути зовсім. Бій такого масштабу потім організувати майже неможливо.

У Ф’юрі є три-чотири тижні, більше на нього чекати ніхто не буде. У нас є багато варіантів для Джошуа, зараз ми ведемо переговори та розглядаємо всіх потенційних кандидатів", – заявив Хірн.

Ф'юрі завершив кар'єру: що далі