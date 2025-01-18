У Ф’юрі є три-чотири тижні, – промоутер Джошуа поставив ультиматум "Циганському королю"
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, що стало несподіванкою для промоутера Едді Хірна, який планував організувати бій з Ентоні Джошуа.
- Едді Хірн дав Ф'юрі три-чотири тижні, щоб вирішити, чи повернеться він на ринг, інакше організація бою з Джошуа стане майже неможливою.
- Тайсон Ф'юрі раніше вже оголошував про завершення кар'єри, і експерти вважають, що це може бути тактикою для підвищення його вартості для майбутніх боїв.
Епатажний Тайсон Ф'юрі шокував фанів боксу сенсаційною заявою про завершення кар'єри. Це стало несподіванкою для промоутера Едді Хірна, який сподівався організувати бій з Ентоні Джошуа.
У перші дні нового року організатор сезону боксу в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх анонсував один з найочікуваніших поєдинків між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Однак вже за кілька днів "Циганський" король зруйнував усі плани впливового саудита, пише 24 Канал.
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Промоутер Джошуа встановив дедлайн Ф'юрі
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн все ж сподівається, що Ф'юрі змінить своє рішення. Він розраховує організувати бій, який очікують не тільки у Великій Британії, але й всьому світі. Заради мегафайту з Джошуа Хірн поставив Ф'юрі дедлайн.
"Ми не знаємо, що Ф’юрі збирається робити далі і чи повернеться він на професійний ринг. Спочатку ми планували провести поєдинок Джошуа з Тайсоном влітку, це остаточний термін.
Якщо він не повернеться і не відновить кар'єру протягом найближчих чотирьох тижнів, то про поєдинок британських боксерів доведеться забути зовсім. Бій такого масштабу потім організувати майже неможливо.
У Ф’юрі є три-чотири тижні, більше на нього чекати ніхто не буде. У нас є багато варіантів для Джошуа, зараз ми ведемо переговори та розглядаємо всіх потенційних кандидатів", – заявив Хірн.
Ф'юрі завершив кар'єру: що далі
- Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі не вперше оголошує про завершення кар'єри. Раніше скандальний боксер вже двічі виступав з аналогічними заявами.
- На думку експертів, таким чином "Циганський король" набиває собі ціну, адже за його камбек можна заробити значно більші гроші.
- Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі прийняв рішення повісити рукавички на цвях після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Це сильно вдарило по самолюбству британця, який сподівався на легку перемогу.