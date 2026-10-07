Захисник Полісся в ефірі Megogo наголосив, що команда віддала всі сили заради перемоги, тому футболістам складно дорікнути у недостатній самовіддачі. Водночас невдача серйозно вдарила по настрою гравців, адже українці вдруге поступилися у Лізі націй.

Сарапій розповів про атмосферу в роздягальні

По завершенню матчу футболісти збірної України не приховували свого розчарування.

Після фінального свистка ми зайшли до роздягальні, і там панувала повна тиша. Хлопці залишили на полі всі сили, тому нам точно немає в чому себе дорікнути щодо самовіддачі,

– сказав Сарапій.

27-річний захисник зазначив, що особливо прикро програвати саме за такого перебігу поєдинку. Українці намагалися боротися до останніх хвилин, однак цього виявилося недостатньо для позитивного результату.

Сьогодні кожен із нас виклався на максимум і зробив усе можливе для перемоги,

– додав футболіст.

Україна ускладнила своє становище у групі

Поразка від географічних сусідів стала для команди Андреа Мальдери другою у чотирьох турах Ліги націй. Раніше українці поступилися Північній Ірландії, зіграли внічию з Грузією та здобули перемогу над Угорщиною у першій зустрічі.

Після невдалого результату у четвертому турі збірна України опустилася на третє місце у групі 2 дивізіону B. Підопічним Мальдери тепер необхідно набирати очки у заключних матчах, аби покращити своє становище.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Саме ця команда наразі очолює групу.

Нагадаємо, легендарний тренер Мирон Маркевич раніше заявив, чого не вистачає збірній України.