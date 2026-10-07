Защитник Полесья в эфире Megogo подчеркнул, что команда приложила все усилия ради победы, поэтому футболистам сложно упрекнуть в недостаточной самоотдаче. В то же время неудача серьезно ударила по настроению игроков, ведь украинцы во второй раз уступили в Лиге наций.

Сарапий рассказал об атмосфере в раздевалке

По завершении матча футболисты сборной Украины не скрывали своего разочарования.

После финального свистка мы зашли в раздевалку, и там царила полная тишина. Ребята оставили на поле все силы, поэтому нам точно не в чем себя упрекнуть в плане самоотдачи,

– сказал Сарапий.

27-летний защитник отметил, что особенно обидно проигрывать именно при таком ходе матча. Украинцы пытались бороться до последних минут, однако этого оказалось недостаточно для положительного результата.

Сегодня каждый из нас выложился на максимум и сделал все возможное для победы,

– добавил футболист.

Украина усложнила свое положение в группе

Поражение от географических соседей стало для команды Андреа Мальдеры вторым в четырех турах Лиги наций. Ранее украинцы уступили Северной Ирландии, сыграли вничью с Грузией и одержали победу над Венгрией в первом матче.

После неудачного результата в четвертом туре сборная Украины опустилась на третье место в группе 2 дивизиона B. Подопечным Мальдеры теперь необходимо набирать очки в заключительных матчах, чтобы улучшить свое положение.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Именно эта команда в настоящее время возглавляет группу.

Напомним, легендарный тренер Мирон Маркевич ранее заявил, чего не хватает сборной Украины.