Донецький Шахтар готується до другого матчу в основній стадії Ліги конференцій 2025-2026. Суперником "гірників" стане польська Легія, в якій відбуваються дивні скандали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Meczyki.

Що коїться в Легії?

На вихідних варшавський клуб програв другий поспіль матч в чемпіонаті Польщі – 1:3 від Заглембе. Після цього не витримали нерви у наставника команди Едварда Йорданеску.

Румун подав у відставку, а його заяву винесли на рішення ради директорів. Проте спортивний директор клубу Фредді Боніч відхилив її та заявив, що Едвард залишається керувати Легією.

Але обстановка у команді залишається напруженою. Йорданеску скасував тренування у вівторок та поки невідомо, чи поїде він з командою на матч проти Шахтаря.

Гра буде номінально домашньою для донеччан, хоча і пройде у Кракові. Нагадаємо, що Йорданеску тренував збірну Румунії з 2022 по 2024 роки. Під його керівництвом команда вийшла у плей-оф Євро-2024, розгромивши перед цим Україну (3:0).

Поєдинок Шахтар – Легія стартуватиме 23 жовтня о 19:45 за київським часом, повідомляє сайт УЄФА. Після 11-ти турів польської Екстракляси Легія посідає дев'яте місце.

Шахтар у сезоні 2025-2026