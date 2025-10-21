Донецький Шахтар готується до другого матчу в основній стадії Ліги конференцій 2025-2026. Суперником "гірників" стане польська Легія, в якій відбуваються дивні скандали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Meczyki.
Що коїться в Легії?
На вихідних варшавський клуб програв другий поспіль матч в чемпіонаті Польщі – 1:3 від Заглембе. Після цього не витримали нерви у наставника команди Едварда Йорданеску.
Румун подав у відставку, а його заяву винесли на рішення ради директорів. Проте спортивний директор клубу Фредді Боніч відхилив її та заявив, що Едвард залишається керувати Легією.
Але обстановка у команді залишається напруженою. Йорданеску скасував тренування у вівторок та поки невідомо, чи поїде він з командою на матч проти Шахтаря.
Гра буде номінально домашньою для донеччан, хоча і пройде у Кракові. Нагадаємо, що Йорданеску тренував збірну Румунії з 2022 по 2024 роки. Під його керівництвом команда вийшла у плей-оф Євро-2024, розгромивши перед цим Україну (3:0).
Поєдинок Шахтар – Легія стартуватиме 23 жовтня о 19:45 за київським часом, повідомляє сайт УЄФА. Після 11-ти турів польської Екстракляси Легія посідає дев'яте місце.
Шахтар у сезоні 2025-2026
- "Гірники" яскраво стартували у Лізі Європи у кваліфікації, впевнено пройшовши Ільвес та Бешикташ. Проте у 3-му раунді відбору підопічні Арди Турана вилетіли по пенальті від Панатінаїкоса.
- У Лізі конференцій Шахтар здолав у кваліфікації швейцарський Серветт. В основній же стадії донеччани стартували з важкої перемоги над Абердіном (3:2), завдяки чому посідають 11-те місце.
- В чемпіонаті України "гірники" виграли лише п'ять з дев'яти матчів, а найбільшим провалом стала розгромна поразка від ЛНЗ. Наразі донецька команда йде другою в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Кривбасу на одне очко.