Рівненський Верес повідомив про жахливу подію у житті клубу. Після Різдва ексфутболіст "червоно-чорних" Владислав Семенченко потрапив у серйозну ДТП.

До теми Ексфутболіст Вереса потрапив у жахливу ДТП під Рівним: фото моторошного зіткнення авто з деревом

Смертельне зіткнення із деревом

Разом із 28-річним гравцем у авто знаходились його одноклубники по футзальній команді. Лікарі намагались врятувати життя постраждалих.

Втім Семенченку вижити не вдалось. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Вереса, Владислав помер у реанімації внаслідок травм від ДТП.

У рівненській поліції зазначається, що автомобіль BMW, де перебував Семенченко, потрапив у аварію 26 грудня. Рухаючись поблизу Рівного між селами Дюксин і Деражне, транспортний засіб з'їхав у кювет під час обгону іншої автівки.

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Там він на всій швидкості зіткнувся з деревом. Однією з версій причини аварії могли бути нічні перегони, які влаштував водій цього авто. Невідомо, чи за кермом був сам Владислав.

Довідка. Нагадаємо, що Верес пішов на зимову паузу в УПЛ на дев'ятому місці. Його відрив від зони перехідних матчів становить три очки.

Відзначимо, що Владислав відіграв за Верес лише один матч – у Кубку України 2018 – 2019. Пізніше гравець виступав за ОДЕК із Оржева, після чого змінив футбол на футзал.