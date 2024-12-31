Українець здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів. Після цієї перемоги ходить чимало чуток щодо майбутнього Олександра Усика.

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Битва олімпійських чемпіонів

Багато поціновувачів боксу вважають, що наразі немає суперника, який може дати українському чемпіону гідний супротив і перебоксувати його. Видання Boxing 24/7 проаналізувало потенційних опонентів і назвало єдиного бійця, який має шанси здолати Усика, інформує 24 Канал.

Експерти зробили дуже непересічний вибір. Вони назвали боксера, який здобув "золото" на двох останніх Олімпійських іграх і має у своєму активі 14 перемог на професійному рівні.

"Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик, здається, зачистив дивізіон своїми перемогами над Тайсоном Ф'юрі, Даніелем Дюбуа й Ентоні Джошуа. Майже неможливо знайти у цій ваговій категорії когось, хто має шанси скинути з трону непереможного чемпіона.

З усіх цих важковаговиків золотий медаліст Олімпійських ігор Баходір Джалолов – єдиний, хто має шанси перемогти Усика. Джалолов поєднує у собі солідний розмір і небезпечну потужність, що створило б для українця величезні проблеми, якби боксери зустрілися на рингу", – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти вважають, що узбецький боксер є більш небезпечним, ніж Ей Джей і навіть "Циганський король", проте не вірять, що цей бій відбудеться:

Баходір виглядає набагато кращим боксером, ніж Ф'юрі та Джошуа. Він молодший і може робити неймовірні речі на рингу. Він має сильніше підборіддя, ніж суперники Олександра Усика. Джалолов – досить талановитий, щоб перемогти українця, але його ігноруватимуть та уникатимуть.

Зазначимо, що востаннє Баходір Джалолов проводив бій на професійному рівні 17 листопада 2023 року. Тоді він переміг Кріса Томпсона нокаутом вже у першому раунді.