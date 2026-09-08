Після Олімпіади-2024 в Парижі австралійка почала працювати з британським фахівцем Фаязом Кааном, повідомляє Суспільне Спорт. Ще одним наставником став її хлопець – італійський стрибун у висоту Марко Фассінотті, до якого Паттерсон переїхала в Італію.

Паттерсон розповіла про свій прогрес завдяки Магучіх

Елеанор заявила, що зміна тренера було її найкращим рішенням у житті.

"Змінилося все. Я виїхала з Австралії й тепер живу в Італії. Півтора року тому я повністю змінила свій розбіг. У мене два тренери – Фаяз Каан та мій партнер Марко Фассінотті. Мене оточують чудові люди та справжні генії своєї справи, і я почуваюся дуже привілейованою. Коли спортсмен щасливий, він добре виступає", – розповіла австралійка.

Разом із Кааном Паттерсон повністю змінила техніку розбігу, зокрема його ритм і захід на планку. Завдяки цьому спортсменка вперше в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги.

Однак Елеанор вважає, що робота над розбігом не завершена. Вона зазначила, що намагається нестандартно мислити, щоб ставати кращою, як і Ярослава Магучіх.

"Мій розбіг – це процес, який постійно розвиватиметься. Як і Ярослава, я постійно намагаюся мислити нестандартно, щоб ставати кращою. Я продовжуватиму працювати над своїми фізичними кондиціями. Я дуже задоволена тим, де зараз перебуваю, і з роками все це розвиватиметься. Але це вже турбота мого тренера", – додала австралійка.

У власному прогресі Паттерсон відзначила роль конкуренції з боку Нікола Оліслагерс та українок Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко.

"Я дуже задоволена тим, як все склалося. Мені протистояли неймовірні спортсменки – Ярослава, Нікола та всі інші дівчата, але я просто намагалася зосередитися на собі й подивитися, на що здатна. Я почуваюся у неймовірній формі, тому проходила висоту за висотою і отримувала багато задоволення", – резюмувала Елеанор.

Магучіх і Паттерсон зустрінуться у Будапешті

Наступна зустріч Паттерсон і Магучіх відбудеться вже 11 вересня на Абсолютному чемпіонаті світу у Будапешті. Окрім Паттерсон, Оліслагерс, Магучіх та Геращенко, у секторі змагатиметься ще одна українка – Юлія Левченко.

Цікаво, що під час Абсолютного чемпіонату світу будуть нагороджувати лише переможців. Кожен чемпіон отримуватиме трофей схожий на кам'яну статуетку.

Нагадаємо, Паттерсон перемогла Магучіх на етапі "Діамантової ліги". У фіналі Елеанор показала результат 2,01 метра, тоді як Магучіх стала другою – 1,99 метра.