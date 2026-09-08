После Олимпиады-2024 в Париже австралийка начала работать с британским специалистом Файазом Кааном, сообщает "Суспильне Спорт". Еще одним наставником стал ее парень – итальянский прыгун в высоту Марко Фассинотти, к которому Паттерсон переехала в Италию.

Паттерсон рассказала о своем прогрессе благодаря Магучих

Элеанор заявила, что смена тренера стала лучшим решением в ее жизни.

"Изменилось все. Я уехала из Австралии и теперь живу в Италии. Полтора года назад я полностью изменила свой разбег. У меня два тренера – Фаяз Каан и мой партнер Марко Фассинотти. Меня окружают замечательные люди и настоящие гении своего дела, и я чувствую себя очень привилегированной. Когда спортсмен счастлив, он хорошо выступает", – рассказала австралийка.

Вместе с Кааном Паттерсон полностью изменила технику разбега, в частности его ритм и выход на планку. Благодаря этому спортсменка впервые в карьере одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги.

Однако Элеанор считает, что работа над разбегом еще не завершена. Она отметила, что старается мыслить нестандартно, чтобы становиться лучше, как и Ярослава Магучих.

"Мой разбег – это процесс, который будет постоянно развиваться. Как и Ярослава, я постоянно стараюсь мыслить нестандартно, чтобы становиться лучше. Я буду продолжать работать над своей физической формой. Я очень довольна тем, где нахожусь сейчас, и с годами все это будет развиваться. Но это уже забота моего тренера", – добавила австралийка.

Говоря о собственном прогрессе, Паттерсон отметила роль конкуренции со стороны Николы Олислагерс и украинок Магучих, Ирины Геращенко и Юлии Левченко.

"Я очень довольна тем, как все сложилось. Мне противостояли невероятные спортсменки – Ярослава, Никола и все остальные девушки, но я просто старалась сосредоточиться на себе и посмотреть, на что способна. Я чувствую себя в отличной форме, поэтому преодолевала высоту за высотой и получала от этого огромное удовольствие", – подытожила Элеанор.

Магучих и Паттерсон встретятся в Будапеште

Следующая встреча Паттерсон и Магучих состоится уже 11 сентября на Абсолютном чемпионате мира в Будапеште. Помимо Паттерсон, Олислагерс, Магучих и Геращенко, в секторе будет соревноваться еще одна украинка – Юлия Левченко.

Интересно, что во время Абсолютного чемпионата мира будут награждать только победителей. Каждый чемпион получит трофей, похожий на каменную статуэтку.

Напомним, Паттерсон победила Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги". В финале Элеанор показала результат 2,01 метра, тогда как Магучих заняла второе место – 1,99 метра.