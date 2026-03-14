Світоліна збагатилася завдяки півфіналу в Індіан-Веллсі: скільки заробила українка
- Еліна Світоліна заробила 340 190 доларів і 390 рейтингових балів на півфіналі Індіан-Веллс.
- Світоліна піднялася на 8-е місце лайв-рейтингу, здобувши 19 перемог цього сезону.
Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі на стадії півфіналу. Попри поразку, турнір точно можна назвати для нашої співвітчизниці успішним – і в рейтинговому, і у фінансовому плані.
Ніколи раніше Еліна не мала одразу чотири півфінали турнірів WTA лише за перших три місяці сезону. Після Індіан-Веллсу вона піднялася на 8-е місце лайв-рейтингу, обійшовши "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву.
Дивіться також "У мене є таке відчуття": Світоліна прокоментувала, чи забув світ про війну в Україні
Скільки заробила Світоліна за півфінал в Індіан-Веллсі?
Згідно з даними на сайті WTA, тенісистки, які дісталися стадії півфіналу, але не змогли оформити путівку у вирішальний поєдинок, заробили по 390 рейтингових балів.
Також їм дістанеться 340 190 доларів із загального призового фонду турніру у понад 9 мільйонів в американській валюті.
Чемпіонка, якою стане або "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, або представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала кривдницею Світоліної, заробить більше 1 мільйона доларів і одразу 1000 рейтингових очок.
Який рекорд зараз належить Світоліній?
- Завдяки успішному турніру в Індіан-Веллсі Еліна збільшила свій показник перемог цього сезону до 19.
- Жодна інша тенісистка у 2026 році не перемагала таку кількість суперниць.
- Світоліна виграла турнір в Окленді, після чого діставалася 1/2 фіналу на Australian Open, фіналу в Дубаї і тепер півфіналу в Індіан-Веллсі.