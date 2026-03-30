Такого не було понад 4 роки: Світоліна злетіла у тенісному рейтингу WTA
- Еліна Світоліна піднялася на сьоме місце в рейтингу WTA, що є її найвищою позицією з жовтня 2021 року.
- Серед інших українських тенісисток Марта Костюк займає 27-ме місце, а Даяна Ястремська повернулася в топ-50, зайнявши 49-ту позицію.
Після не надто вдалого хардового турніру в Маямі українка Еліна Світоліна все одно продемонструвала прогрес у жіночому тенісному рейтингу. Перша ракетка України піднялася на місце, яке залишалося для неї недосяжним понад 4 роки.
Світоліна на початку 2026 року перебуває у фантастичній формі, маючи баланс перемог та поразок 20-5. Тепер вона офіційно сьома найкраща на планеті, згідно з рейтингом WTA.
Як Світоліна опинилася на 7 місці рейтингу?
Навіть той факт, що Еліна, згідно з даними Flashscore, зупинилася в Маямі на один раунд раніше, ніж минулоріч, тобто мала мінус рейтингових очок, не завадив їй піднятися на одну позицію вгору. Адже суперниці зазнали ще більших втрат, зокрема Жасмін Паоліні з Італії.
7-ме місце Світоліної – найвище з часу її повернення у великий спорт після вагітності. А загалом Еліна не була так високо у рейтингу із жовтня 2021 року. Тоді українка посідала шостий рядок.
Які позиції в рейтингу мають інші українки?
Звання другої ракетки України утримує Марта Костюк, яка теж піднялася на один щабель – тепер в неї 27-ме місце.
Даяна Ястремська спрогресувала одразу на 5 місць, повернувшись у топ-50 світу. Вона 49-та.
Олександра Олійникова, на жаль, втратила 5 місць, опустившись на 71-ий рядок. У топ-100 також Юлія Стародубцева (89-та) і Дар'я Снігур (93-тя). Обидві досягли ривку одразу майже на два десятки позицій.
Як виглядає топ-10 рейтингу?
Тут відбулася ще одна зміна: американка Коко Гофф посунула Ігу Свьонтек з третього рядка.
- Аріна Соболенко
- Єлєна Рибакіна (Казахстан)
- Коко Гофф (США) (+1)
- Іга Швьонтек (Польща) (-1)
- Джессіка Пегула (США)
- Аманда Анісімова (США)
- Еліна Світоліна (Україна) (+1)
- Жасмін Паоліні (Італія) (-1)
- Вікторія Мбоко (Канада)
- Мірра Андрєєва