"Талант до вживання пива": Світоліна зізналась, як святкує перемоги

Перемога на турнірі WTA 1000 у Римі стала для українки Еліни Світоліної ювілейною 20-ою в одиночному розряді. Тенісистка заробила понад 1 мільйон євро і повернулася на 7-ий рядок світового рейтингу.

В інтерв'ю WTA Tennis Еліну запитали, чи є у неї фірмове святкування для таких моментів. Наша співвітчизниця жартома відповіла, що для відзначення кар'єрних досягнень полюбляє хмільний напій.

Дивіться також Світоліна отримала зворушливе привітання від чоловіка після титулу в Римі

Як Світоліна святкує свої успіхи?

Першій ракетці України нагадали, як Марта Костюк після тріумфу на "тисячнику" у Мадриді буквально за два тижні до Еліни виконала сальто просто на корті. Еліні поставили питання, чи здатна вона на такі ж яскраві перформанси на хвилі щастя від перемоги.

Світоліна сказала. що перекидатися у повітрі їй не можна, бо "моя спина ще потрібна мені на змаганнях". Тож вона надає перевагу іншому святкуванню: тенісистка сказала, що "має талант до розпиття пива".

Як Світоліній вдається поєднувати спорт і родину?

Ще одне питання стосувалося здатності Еліни бути одночасно й успішною тенісисткою, і дружиною та мамою для чоловіка Гаеля Монфіса і доньки Скай.

Світоліна розповіла, що, потрапляючи додому, вона присвячує весь свій час та енергію доньці. Так сталося після ранньої поразки у Мадриді: Еліна приїхала додому, не дивилася трансляції, не стежила за ходом турніру і не відкривала соціальні мережі. Цей детокс та перезаряджання допомогли їй правильно налаштуватися на Рим, де й сталася найбільша перемога українки після її повернення на корт після народження дитини.

Що далі для Еліни Світоліної?

Попереду в українки головний ґрунтовий турнір сезону – Відкритий чемпіонат Франції, який залишається поки єдиним "мейджором", на якому Світоліній не вдавалося вийти у півфінал. Як зазначає Вікіпедія, Еліна п'ять разів діставалася на кортах "Ролан Гаррос" стадії чвертьфіналу.

Другий у сезоні турнір серії Великого шолому розпочнеться 24 травня. Жеребкування наразі ще не провели – очікується, що за рейтингом Еліна Світоліна буде посіяна під 7-им номером, а Марта Костюк під 15-им.

У Римі Еліна не лише вперше з 2018 року виграла на рівні WTA 1000, але й побила рекорд Серени Вільямс: у 31 рік стала найстаршою тенісисткою, яка під час змагань на шляху до трофею обіграла одразу трьох гравчинь з топ-5 світового рейтингу.