В интервью WTA Tennis Элину спросили, есть ли у нее фирменное празднование для таких моментов. Наша соотечественница в шутку ответила, что для празднования карьерных достижений любит хмельной напиток.

Как Свитолина празднует свои успехи?

Первой ракетке Украины напомнили, как Марта Костюк после триумфа на "тысячнике" в Мадриде буквально за две недели до Элины выполнила сальто прямо на корте. Элине задали вопрос, способна ли она на такие же яркие перформансы на волне счастья от победы.

Свитолина сказала. что кувыркаться в воздухе ей нельзя, потому что "моя спина еще нужна мне на соревнованиях". Поэтому она предпочитает другое празднование: теннисистка сказала, что "имеет талант к распитию пива".

Как Свитолиной удается совмещать спорт и семью?

Еще один вопрос касался способности Элины быть одновременно и успешной теннисисткой, и женой и мамой для мужа Гаэля Монфиса и дочери Скай.

Свитолина рассказала, что, попадая домой, она посвящает все свое время и энергию дочери. Так произошло после раннего поражения в Мадриде: Элина приехала домой, не смотрела трансляции, не следила за ходом турнира и не открывала социальные сети. Этот детокс и перезарядка помогли ей правильно настроиться на Рим, где и произошла самая большая победа украинки после ее возвращения на корт после рождения ребенка.

Что дальше для Элины Свитолиной?

Впереди у украинки главный грунтовой турнир сезона – Открытый чемпионат Франции, который остается пока единственным "мэйджором", на котором Свитолиной не удавалось выйти в полуфинал. Как отмечает Википедия, Элина пять раз добиралась на кортах "Ролан Гаррос" стадии четвертьфинала.

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема начнется 24 мая. Жеребьевку пока еще не провели – ожидается, что по рейтингу Элина Свитолина будет посеяна под 7-ым номером, а Марта Костюк под 15-ым.

В Риме Элина не только впервые с 2018 года выиграла на уровне WTA 1000, но и побила рекорд Серены Уильямс: в 31 год стала самой старшей теннисисткой, которая во время соревнований на пути к трофею обыграла сразу трех игроков из топ-5 мирового рейтинга.