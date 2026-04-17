Світоліна готова взяти в команду Гемілтона: про що українка мріє у Формулі-1

Цього тижня Еліна Світоліна вперше за багато років виступає на ґрунтовому турнірі у Штутгарті. У першої ракетки світу запитали, що б було, якби замість тенісу вона раптом стала босом Формули-1.

Помріяти про власний Гран-прі та власну команду у найпрестижніших перегонах Світоліній запропонували у межах промо-кампанії від автомобільного спонсора турніру. Еліна поділилася з PorscheTennis декількома справді цікавими ідеями.

Де б Світоліна провела Гран-прі Формули-1?

Перше питання стосувалося місця проведення ідеального гоночного вікенду. Світоліна, практично не замислюючись, одразу сказала про Україну. Але іронічно додала, що для цього нам доведеться привести до ладу стан своїх доріг.

Зауваження сподобалося коментаторам у мережі: чимало з них відзначили, що у тенісистки є почуття гумору, і відчувається, що вона справді часто буває вдома в Україні.

Хто був би у команді Світоліної?

Наступним питанням у тенісистки поцікавилися, хто був би керівником її власної команди. Еліна "номінувала" свою найкращу подругу Діану, яка, за її словами, дуже добре водить авто.

Далі йшлося про те, хто був би відповідальним за піт-стопи, але, схоже, Еліна подумала, що потрібно обрати своїх пілотів. Вона назвала ім'я сера Льюїса Гемілтона зі Скудерії Ferrari, а також француза Романа Гросжана, який востаннє сідав за кермо боліда Формули-1 у 2020 році.

