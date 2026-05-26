"Це моя мрія": Світоліна зізналася, де хоче провести останній матч у кар'єрі

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступ на турнірі Roland Garros. У матчі першого кола вона перемогла угорську тенісистку Анну Бондар.

У цьому ж турнірі виступав її чоловік, Гаель Монфіс, який, на жаль, зазнав поразки у своєму матчі. В інтерв'ю для "Чемпіона" Світоліна розповіла про свої враження від виступу та поділилася планами на майбутнє.

Про що розповіла Світоліна?

Після матчу українка відзначила, що задоволена своїм фізичним станом і витриманим навантаженням у складній грі на ґрунті.

Фізично зараз почуваюся добре. Сьогоднішній матч це підтвердив. Я витримала навантаження і тепер є час на відновлення,

– сказала Світоліна.

Тенісистка також підтвердила, що продовження боротьби за вихід до Підсумкового турніру WTA залишається важливою ціллю сезону, однак наразі вона більше зосереджена на відновленні та стабільному самопочутті.

Окремо Світоліна розповіла про відновлення співпраці з тренером Ендрю Беттлсом, яке відбулося після Олімпіади в Парижі. За її словами, сторони вирішили тимчасово попрацювати під час американської серії турнірів, після чого повернулися до повноцінної співпраці.

Тенісистка також наголосила, що нинішній сезон складається вдало, зокрема після перемоги на турнірі в Римі, але команда свідомо уникає перевантаження, щоб уникнути емоційного вигорання наприкінці року.

На завершення Світоліна зізналася, що хотіла б у майбутньому завершити кар'єру в Україні: можливо, у київському Палаці спорту, відзначивши, що така ідея є її особистою мрією.

Хотіла б зробити це в Україні. Можливо, у столичному Палаці спорту. "Олімпійський", мабуть, уже занадто (сміється). Але мені дуже близька саме така ідея – попрощатися з кар'єрою вдома. Це моя мрія,

– поділилася тенісистка.

Про Еліну Світоліну

Бронзова медалістка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та чинна переможниця престижного турніру WTA 1000 у Римі. Вона посідає сьоме місце у світовому рейтингу WTA та залишається лідеркою українського жіночого тенісу.

У 2022 році спортсменка тимчасово призупинила професійну кар'єру через вагітність. Уже у 2023 році, всього через кілька місяців після народження доньки, вона успішно повернулася до великого спорту, знову виступаючи на найвищому рівні.

У липні 2021 року Еліна одружилася з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом, а в жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай.