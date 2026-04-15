Укр Рус
Теніс "Дуже пощастило": Світоліна прокоментувала свій виступ за збірну України
15 квітня, 10:45
2

"Дуже пощастило": Світоліна прокоментувала свій виступ за збірну України

Андрій Олійник
Основні тези
  • Еліна Світоліна повертається на турнір WTA500 у Штуттгарті після успішного виступу за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг проти Польщі.
  • Світоліна відзначила зростання популярності тенісу в Україні і підкреслила важливість єдності країни.

Еліна Світоліна після кількох років перерви повертається на турнір WTA500 у німецькому Штуттгарті. Змагання цікаві тим, що проходять у приміщенні, але на ґрунтових кортах.

Саме такими були умови у Глівіце, де Світоліна у складі збірної України провела успішний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Це дозволило тенісистці підійти до завершального етапу підготовки перед "Роллан Гарросом" у хорошій формі, пише Великий Теніс України.

Як Світоліна оцінила виступи у Кубку Біллі Джин Кінг?

Лідерка української команди відзначила зростання популярності тенісу серед українців і більшу підтримку, яку вона відчуває на кожному турнірі.

Зараз, коли ми маємо, здається, вже шість українок у топ-100, це величезне досягнення для українського тенісу. Люди починають більше відкривати для себе цей спорт. Діти, особливо дівчата, активно йдуть на тренування і серйозно займаються тенісом. Відчувати єдність країни – це дуже важливо,
– відзначила Світоліна.

Що стосується участі у кваліфікаційному матчі, перемога в якому дозволила збірній України другий рік поспіль потрапити до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, Світоліна зізналася, що саме моменти за національну команду для неї найважливіші. 

Щоразу, коли я виходжу на корт і бачу поруч український прапор, я відчуваю трохи більше тиску, але це також щодня мотивує мене показувати свій максимум. Адже люди в Україні щодня переживають дуже складні часи, і я відчуваю, що мені дуже пощастило, що можу представляти свою країну на такому рівні,
– підкреслила перша ракетка України.   

Як Світоліна виступає у WTA-турі цього сезону?

  • За даними WTA, цьогоріч українка виграла 20 матчів і програла лише 5, здобувши один титул в одиночному розряді.
  • Наразі Світоліна посідає 7-ме місце світового рейтингу, куди піднялася завдяки успішним виступам на Australian Open, де дійшла до півфіналу, та на кількох турнірах серії WTA 1000.
  • Призові українки вже склали понад 1 мільйон 600 тисяч доларів.