"Дуже пощастило": Світоліна прокоментувала свій виступ за збірну України
- Еліна Світоліна повертається на турнір WTA500 у Штуттгарті після успішного виступу за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг проти Польщі.
- Світоліна відзначила зростання популярності тенісу в Україні і підкреслила важливість єдності країни.
Еліна Світоліна після кількох років перерви повертається на турнір WTA500 у німецькому Штуттгарті. Змагання цікаві тим, що проходять у приміщенні, але на ґрунтових кортах.
Саме такими були умови у Глівіце, де Світоліна у складі збірної України провела успішний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Це дозволило тенісистці підійти до завершального етапу підготовки перед "Роллан Гарросом" у хорошій формі, пише Великий Теніс України.
Як Світоліна оцінила виступи у Кубку Біллі Джин Кінг?
Лідерка української команди відзначила зростання популярності тенісу серед українців і більшу підтримку, яку вона відчуває на кожному турнірі.
Зараз, коли ми маємо, здається, вже шість українок у топ-100, це величезне досягнення для українського тенісу. Люди починають більше відкривати для себе цей спорт. Діти, особливо дівчата, активно йдуть на тренування і серйозно займаються тенісом. Відчувати єдність країни – це дуже важливо,
– відзначила Світоліна.
Що стосується участі у кваліфікаційному матчі, перемога в якому дозволила збірній України другий рік поспіль потрапити до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, Світоліна зізналася, що саме моменти за національну команду для неї найважливіші.
Щоразу, коли я виходжу на корт і бачу поруч український прапор, я відчуваю трохи більше тиску, але це також щодня мотивує мене показувати свій максимум. Адже люди в Україні щодня переживають дуже складні часи, і я відчуваю, що мені дуже пощастило, що можу представляти свою країну на такому рівні,
– підкреслила перша ракетка України.
Як Світоліна виступає у WTA-турі цього сезону?
- За даними WTA, цьогоріч українка виграла 20 матчів і програла лише 5, здобувши один титул в одиночному розряді.
- Наразі Світоліна посідає 7-ме місце світового рейтингу, куди піднялася завдяки успішним виступам на Australian Open, де дійшла до півфіналу, та на кількох турнірах серії WTA 1000.
- Призові українки вже склали понад 1 мільйон 600 тисяч доларів.