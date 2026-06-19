Світоліна завершила виступ на турнірі в Берліні

У п'ятницю, 19 червня, українська тенісистка Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу турніру Berlin Tennis Open, де її суперницею стала філіппінська спортсменка Александра Еала. Це була перша очна зустріч тенісисток.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна скористалася відмовою росіянки Анни Калінської за рахунку 6:1, 4:1, а також упевнено обіграла німкеню Єву Лис – 6:3, 6:2. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як пройшла гра Світоліної?

Для 31-річної українки цей чвертьфінал став 90-м у кар'єрі на рівні WTA. У 2026 році це вже шостий вихід Світоліної до цієї стадії. Вперше з "Вімблдона"-2024 вона зіграла чвертьфінал на трав'яному покритті.

Світоліна зазнала поразки з рахунком 3:6, 4:6. Українська тенісистка в обох сетах починала з відставання, зуміла повернутися в гру по ходу, однак цього разу сильнішою виявилася Еала.

У півфіналі турніру в Берліні її суперниця зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.