Скільки заробляє Еліна Світоліна та чи стала доларовою мільйонеркою
Перша ракетка України Еліна Світоліна довела, що можна бути водночас успішною спортсменкою, щасливою мамою та амбасадоркою своєї країни. Тенісистка не лише входить до десятки світового рейтингу, але й є у списку представниць жіночого спорту з найбільшими заробітками.
За всю кар'єру в одиночному розряді Еліна здобула вже 20 титулів WTA-туру. Навіть попри відсутність у її колекції трофеїв з турнірів Великого Шолому, фінансовий успіх українки вражає, пише 24 Канал.
Скільки заробила Світоліна за професійну кар'єру
Загалом призові Еліни за участь в усіх змаганнях під егідою WTA склали 30 мільйонів 200 тисяч доларів.
Найбільш успішним в кар'єрі українки вважається 2019 рік, коли вона тільки за рік поповнила свої банківські рахунки одразу на 6 мільйонів в американській валюті. Приблизно тоді ж сталися і найуспішніші з фінансової точки зору турніри для Світоліної.
У 2018 році вона виграла WTA Finals у Сингапурі і заробила одразу 1 мільйон 750 тисяч доларів. А вже за рік призовий фонд Підсумкового турніру було збільшено удвічі, і попри поразку у фіналі Ешлі Барті, Еліна додала до свого заробітку 1 мільйон 180 тисяч "зелених".
Цьогоріч понад мільйон євро їй вдалося отримати на турнірі WTA 1000 у Римі, це теж один з найбільших гонорарів за час виступів Світоліної.
З 30 мільйонами доларів призових українка посідає 12-те місце у списку найбагатших тенісисток в історії саме за загальною сумою виграних грошей.
Які ще джерела прибутків у Світоліної
Звичайно, успішна спортсменка не має відбою від пропозицій щодо спонсорської співпраці. Еліна рекламувала годинники, спортивний одяг, поштового оператора.
Має вона і власний бренд, який присвячений здоровому харчуванню. А некомерційні проєкти Світоліна реалізує завдяки фонду, який допомагає постраждалим від війни та підтримує розвиток тенісу в Україні.