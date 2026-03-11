Світоліна встановила рекорд за перемогами у 2026 році
- Еліна Світоліна стала лідеркою за кількістю перемог у 2026 році серед тенісисток, здобувши 17 перемог.
- На турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна вийшла до 1/8 фіналу, перемігши Лауру Зігемунд та Ешлін Крюгер.
Перша ракетка України Еліна Світоліна демонструє один з найкращих стартів сезону за свою кар'єру. Окрім титулу в Окленді та дебютного півфіналу Australian Open, наша співвітчизниця вдало виступає на інших престижних змаганнях WTA туру.
Світоліна вже пробилася до 1/8 фіналу змагань в американському Індіан-Веллсі – і завдяки цьому стала лідеркою за виграними матчами у календарному році серед усіх тенісисток, як видно з профілю Еліни на сайті WTA.
Дивіться також "Вписав себе в історію ганьби світового спорту": Світоліна – про рішення МОК щодо Гераскевича
Яка статистика Світоліної цього сезону?
За даними статистичного порталу Flashscore, Світоліна цьогоріч брала участь вже у 5 турнірах. Найменш успішною видалася поїздка в Доху, де Еліна програла вже у другому своєму матчі "нейтральній" Анні Калінській.
Натомість в Окленді Еліна здобула титул, на Australian Open аж у півфіналі поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко, у Дубаї дійшла до фіналу, де програла американці Джессіці Пегулі, і ось тепер впевнено крокує сіткою WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Таким чином в активі Світоліної вже 17 перемог у 2026 році – більше, ніж в будь-якої іншої учасниці туру. За цей час українка зазнала лише трьох поразок.
Як Світоліна виступає на турнірі в Індіан-Веллсі?
- У ранзі сіяної Еліна пропускала перший раунд і розпочинала одразу з другого кола, де обіграла німкеню Лауру Зігемунд у трьох сетах.
- У третьому раунді Світоліна лише за 1 годину й 11 хвилин у двох сетах розібралася з Ешлін Крюгер зі США і вийшла до 1/8 фіналу.
- Наступна суперниця українки – чешка Катержина Сінякова, яка сенсаційно обіграла першу ракетку Росії Мірру Андрєєву. Під час матчу росіянка влаштувала істерику, б'ючи ракетки та лаючись у бік глядачів.