Штучний інтелект зробив топовий прогноз на результат Світоліної на Вімблдоні-2025

Еліна Світоліна дуже впевнено стартувала на Вімблдоні-2025. 30 червня перша ракетка України у двох сетах "закрила" угорку Анну Богдан.

Одна година та 3 хвилини знадобилось Еліні Світоліній, аби пробитись до наступного кола змагань. Українська тенісистка віддала Анні Богдан лише чотири гейми – 6:3 та 6:1, повідомляє 24 Канал.

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Світоліна на Вімблдоні-2025: прогноз ШІ

Тим самим, Світоліна стала унікальною тенісисткою. Еліна стала першою, яка оформила 21-шу перемогу поспіль у першому колі Grand Slam. Ця рекордна серія українки триває вже сім років.

Цікаво. Востаннє Еліна Світоліна вилітала з першого кола турніру Grand Slam у 2018 році, коли програла на Вімблдоні Татьяні Марії з Німеччини.

Штучний інтелект спрогнозував результат Світоліної на поточному розіграші Вімблдону. Grok залишив прогноз на те, до якого раунду дістанеться перша ракетка України. ШІ видав доволі позитивний прогноз.

У наступному колі українська тенісистка 2 липня зіграє проти "нейтральної" Олександри Соснович. У першому раунді білоруска обіграла у трьох сетах ексросіянку Варвару Грачову, яка тепер виступає за Францію – 6:4, 6:7 і 7:6.

До слова. Олександра Соснович – 107-ма ракетка світу, яка заробила у поточному сезоні Туру 157 тисяч доларів призових. Здобула 22 перемоги за 16 поразок, не завоювавши жодного трофея у 2025-му.

ШІ врахував поточну форму, місце у рейтингу WTA, досвід та успіхи на трав'яному покритті Світоліної. Якщо поєднати усі ці моменти, то Grok прогнозує Еліні чвертьфінал Вімблдона-2025. Такого кола може дістатись українка, якщо уникне травм та несподіваних поразок від нижче рейтингових суперниць.

Також штучний інтелект не відкидає варіанту проходу українки в 1/2 фіналу Вімблдону.

Однак трав'яне покриття може припіднести несподівані результати на найстарішому тенісному турнірі.