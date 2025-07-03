Українка впевнено здолала суперницю з рахунком 6:2, 6:4. Після поєдинку вона прокоментувала свою перемогу та згадала про Валерія Залужного, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Що сказала Світоліна після матчу

За словами уродженки Одеси, погода сильно впливала на гру. Проте головне, що їй вдалося пробитися в наступне коло турніру:

Були дуже складні умови. По-перше, нас дуже швидко перенесли на інший корт. По-друге, сонце на одному боці корту просто засліплювало очі, я навіть не бачила ліній. Не скажу, що я грала якось супер, але цього було достатньо для перемоги.

Окремо в першої ракетки України запитали про Валерія Залужного, з яким вона напередодні зустрілася. Еліна розповіла, хто ініціював зустріч та як це сталося.

"Я хотіла з ним зустрітися вже давно, а так співпало, що в нього було віконце, і в мене швидко закінчився перший матч. Рада була з Валерієм зустрітися, класно, що нам вдалося поспілкуватися. Чи запросила на один зі своїх наступних матчів на Вімблдоні? Так, він сказав, що хоче прийти. Якщо в нього буде віконце в той час, коли я буду грати, то він обіцяв прийти повболівати", – сказала Світоліна.

Довідка. В 1/16 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти Елізе Мертенс. Їх очне протистояння відбудеться 4 липня.

Нагадаємо, що також продовжують свій шлях на Вімблдоні ще дві українки в одиночному розряді – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.