Украинка уверенно одолела соперницу со счетом 6:2, 6:4. После поединка она прокомментировала свою победу и вспомнила о Валерии Залужном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Что сказала Свитолина после матча

По словам уроженки Одессы, погода сильно влияла на игру. Однако главное, что ей удалось пробиться в следующий круг турнира:

Были очень сложные условия. Во-первых, нас очень быстро перенесли на другой корт. Во-вторых, солнце на одной стороне корта просто ослепляло глаза, я даже не видела линий. Не скажу, что я играла как-то супер, но этого было достаточно для победы.

Отдельно у первой ракетки Украины спросили о Валерии Залужном, с которым она накануне встретилась. Элина рассказала, кто инициировал встречу и как это произошло.

"Я хотела с ним встретиться уже давно, а так совпало, что у него было окошко, и у меня быстро закончился первый матч. Рада была с Валерием встретиться, классно, что нам удалось пообщаться. Пригласила ли на один из своих следующих матчей на Уимблдоне? Да, он сказал, что хочет прийти. Если у него будет окошко в то время, когда я буду играть, то он обещал прийти поболеть", – сказала Свитолина.

Справка. В 1/16 финала Элина Свитолина сыграет против Элизе Мертенс. Их очное противостояние состоится 4 июля.

Напомним, что также продолжают свой путь на Уимблдоне еще две украинки в одиночном разряде – Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.