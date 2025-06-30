Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдонском турнире. В первом круге украинка победила венгерку Анну Бондар, пишет 24 Канал.

Читайте также Свитолина "переехала катком" соперницу из Венгрии на старте Уимблдона-2025

Звездная встреча Залужного и Светолиной

После матча первая ракетка Украины встретилась с бывшим Главнокомандующим ВСУ, а ныне Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев,

– написала Свитолина в своем инстаграме.

Валерий Залужный поздравил Элину с успешным стартом на Уимблдоне и выразил восхищение ее профессионализмом.

Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше только победы,

– написал "Железный генерал" в телеграм-канале.

Элина Свитолина и Валерий Залужный / фото из телеграмм-канала Залужного

Напомним, что благодаря победе над Анной Бондарь Элина Свитолина установила уникальный рекорд на турнирах Grand Glam. В следующем раунде ее ожидает встреча с "нейтральной" белоруской Александрой Соснович.