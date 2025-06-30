Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдонському турнірі. У першому колі українка перемогла угорку Анну Бондар, пише 24 Канал.
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Зіркова зустріч Залужного та Світоліної
Після матчу перша ракетка України зустрілася з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ, а нині Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.
Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців,
– написала Світоліна у своєму інстаграмі.
Валерій Залужний привітав Еліну з успішним стартом на Вімблдоні та висловив захоплення її професіоналізмом.
Еліна Світоліна показала справжній майстер-клас на Вімблдоні. Сильна. Рішуча. Професійна. Нехай далі тільки перемоги,
– написав "Залізний генерал" у телеграм-каналі.
Еліна Світоліна та Валерій Залужний / фото з телеграм-каналу Залужного
Нагадаємо, що завдяки перемозі над Анною Бондар Еліна Світоліна встановила унікальний рекорд на турнірах Grand Glam. У наступному раунді її очікує зустріч з "нейтральною" білорускою Олександрою Соснович.