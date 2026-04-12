Світоліна та збірна України дізналися суперників у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг
- Українська жіноча тенісна збірна вдруге поспіль вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.
- У фінальній частині турніру в Китаї візьмуть участь вісім збірних, зокрема Україна, яка стартує у чвертьфіналі як несіяна команда.
Перемогою над Польщею у виїзній матчевій зустрічі жіноча тенісна збірна України забезпечила собі другу поспіль участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Турнір прийматиме Китай у вересні 2026 року.
За статус командного чемпіона світу боротимуться вісім збірних. Наші дівчата розпочнуть шлях у плей-оф у статусі несіяних, пише у фейсбуці Федерація тенісу України.
Як Україна здобула путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг?
Українська команда, за яку виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, сестри Надія і Людмила Кіченок та дебютантка Олександра Олійникова, не мала особливих проблем з Польщею, яка приймала кваліфікаційний матч у Глівіце.
На ґрунтових кортах тамтешнього тенісного центру Світоліна та Костюк впевнено виграли свої особисті матчі з Магдою Лінетт і Катажиною Кавою відповідно, а сестри Кіченок гарантували нам перемогу у парному матчі. Олександра Олійникова у четвертій грі тільки довершила розгром – 4:0.
З ким Україна змагатиметься за Кубок Біллі Джин Кінг?
Окрім України та Китаю, який має статус господаря, до фінальної частини вийшли ще шість команд – чинні чемпіонки з Італії, Велика Британія, Іспанія, Чехія, Казахстан та Бельгія.
Україна у чвертьфіналі матиме статус несіяної команди, тому зустрінеться з кимось із четвірки – Італія, Британія, Іспанія чи Чехія.
Фінальний турнір прийматиме Шенжень 22 – 27 вересня, вже після завершення основної частини WTA-туру і усіх "великих шоломів".
Як Україна виступила у попередньому Кубку Біллі Джин Кінг?
- За даними з Вікіпедії, у 2025 році Україна виграла у чвертьфіналі в Іспанії 2:0 і потрапила на Італію.
- У запеклій боротьбі наші співвітчизниці все ж поступилися італійкам 1:2. Це був єдиний випадок, коли команда з Аппенін програла бодай один матч.
- У фіналі Італія здолала Сполучені Штати і виграла трофей.