Світоліна відклала початок трав'яного сезону: українка не зіграє у Берліні

Перша ракетка України Еліна Світоліна ухвалила рішення знятись з турніру WTA 500. Змагання у Берліні стартують 16 червня та триватимуть до 22 червня.

У підсумку українська тенісистка проведе лише один турнір на трав'яному корті перед початком Вімблдону-2025. Це має бути WTA 500, що відбудеться у німецькому Бад-Гомбурзі, повідомляє 24 канал із посиланням на Великий теніс України.

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Чому Світоліна не зіграє у Берліні

Еліна Світоліна провела насичений двомісячний сезон на грунтових кортах. Українка виграла турнір серії WTA 250 у Руані, вийшла до півфіналу "тисячника" у Мадриді та до чвертьфіналу у Римі, а також на Ролан Гаррос-2025.

Вочевидь першій ракетці України потрібно більше часу на відпочинок та відновлення перед стартом Вімблдону-2025.

До слова. Турнір WTA 250 у Бод-Гамбурзі (Німеччина) триватиме з 23 по 29 червня. Вімблдон-2025 розпочнеться 30 червня, а завершиться 13 липня.

Додамо, що завдяки рішенню Еліни не виступати на WTA 500 у Берліні, Марта Костюк потрапила в основну сітку турніру. До цього друга ракетка України мала стартувати з відбору.

Раніше повідомляли, які кошти заробила Еліна Світоліна та інші українські тенісистки за участь у Ролан Гарросі-2025.