Президент США відомий своїм негативним ставленням до представників ЛГБТ-спільноти. Водночас Гленн є першою відкритою бісексуалкою, яка взяла участь в олімпійському турнірі, пише у мережі X Pop Core.

Чому олімпійська чемпіонка відкинула запрошення Трампа?

Гленн попросили прокоментувати відмову жіночої збірної з хокею завітати до Білого дому після того, як Трамп принизливо заявив, що йому "доведеться" запросити команду, інакше йому загрожує імпічмент.

Фігуристка наголосила, що так само не збирається бачитися з главою держави, якого звинувачують у гомофобії і сексизмі.

Я теж вирішую цього не робити, тому я їх зовсім не звинувачую. Це наше право вибирати, що ми підтримуємо, а що ні, і я думаю, що це рішення, яке кожна людина має право ухвалити,

– досить абстрактно зазначила спортсменка.

Що ж до конкретики, то Гленн відкрито позиціонує себе як бісексуалка і пансексуалка, тож її зустріч з Трампом, який веде консервативну політику усунення ЛГБТ-тематики з публічної сфери, просто недоречна.

Як Ембер Гленн виступила на Олімпійських іграх-2026?