Президент США известен своим негативным отношением к представителям ЛГБТ-сообщества. В то же время Гленн является первой открытой бисексуалкой, которая приняла участие в олимпийском турнире, пишет в сети X Pop Core.

Почему олимпийская чемпионка отвергла приглашение Трампа?

Гленн попросили прокомментировать отказ женской сборной по хоккею посетить Белый дом после того, как Трамп унизительно заявил, что ему "придется" пригласить команду, иначе ему грозит импичмент.

Фигуристка подчеркнула, что так же не собирается видеться с главой государства, которого обвиняют в гомофобии и сексизме.

Я тоже решаю этого не делать, поэтому я их совсем не обвиняю. Это наше право выбирать, что мы поддерживаем, а что нет, и я думаю, что это решение, которое каждый человек имеет право принять,

– достаточно абстрактно отметила спортсменка.

Что касается конкретики, то Гленн открыто позиционирует себя как бисексуалку и пансексуалку, поэтому ее встреча с Трампом, который ведет консервативную политику устранения ЛГБТ-тематики из публичной сферы, просто неуместна.

Как Эмбер Гленн выступила на Олимпийских играх-2026?