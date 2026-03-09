Перша ЛГБТ-фігуристка на Олімпіаді відмовилась зустрітися з Трампом
- Ембер Гленн, перша відкрита бісексуалка на Олімпіаді, відмовилась зустрітися з Дональдом Трампом, імовірно через його негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти.
- На Олімпійських іграх-2026 Гленн здобула золото у командних змаганнях і посіла 5-те місце в індивідуальних, вразивши глядачів своїм виступом у довільній програмі.
Олімпійська чемпіонка у командних змаганнях із фігурного катання Ембер Гленн відхилила запрошення до Білого дому на вшанування американської збірної. Причину спортсменка не пояснила, але, ймовірно, це пов'язано з Дональдом Трампом.
Президент США відомий своїм негативним ставленням до представників ЛГБТ-спільноти. Водночас Гленн є першою відкритою бісексуалкою, яка взяла участь в олімпійському турнірі, пише у мережі X Pop Core.
Чому олімпійська чемпіонка відкинула запрошення Трампа?
Гленн попросили прокоментувати відмову жіночої збірної з хокею завітати до Білого дому після того, як Трамп принизливо заявив, що йому "доведеться" запросити команду, інакше йому загрожує імпічмент.
Фігуристка наголосила, що так само не збирається бачитися з главою держави, якого звинувачують у гомофобії і сексизмі.
Я теж вирішую цього не робити, тому я їх зовсім не звинувачую. Це наше право вибирати, що ми підтримуємо, а що ні, і я думаю, що це рішення, яке кожна людина має право ухвалити,
– досить абстрактно зазначила спортсменка.
Що ж до конкретики, то Гленн відкрито позиціонує себе як бісексуалка і пансексуалка, тож її зустріч з Трампом, який веде консервативну політику усунення ЛГБТ-тематики з публічної сфери, просто недоречна.
Як Ембер Гленн виступила на Олімпійських іграх-2026?
- Після здобутого золота у команді Гленн взяла участь в індивідуальних змаганнях, де у драматичній боротьбі не змогла піднятися на п'єдестал пошани.
- Як пише сайт Олімпіади, спорстменка провалила коротку програму, ставши за її підсумками лише 13-ою у протоколі.
- Натомість її довільна програма стала одним із найяскравіших шоу Зимових Ігор, яке викликало захват у вболівальників.
- Судді оцінили прокат Ембер Гленн третім результатом, тож загалом вона посіла 5-те місце у турнірі одиночниць і згодом взяла участь у гала-шоу наприкінці Олімпіади.