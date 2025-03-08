Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходять матчі 28 туру Серії А сезону 2024-2025. На неділю винесена зустріч за участі Роми, яка завітає в гості до Емполі, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:00 за київським часом.

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Рома в ударі

Команда Клаудіо Раньєрі набрала непогану ходу в останніх матчах. Рома виграла чотири гри Серії А поспіль, а також вирвала перемогу над Атлетіком в Лізі Європи.

Завдяки цьому "вовки" піднялись на 9 місце в чемпіонаті, а за підсумками звітного туру можуть навіть опинитися в єврокубковій зоні. Артем Довбик продовжує відігрувати важливу роль в команді, проте вже не є стабільним гравцем основи.

Раньєрі ротує українця та узбека Шомуродова і це приносить свої плоди. Кожен із нападників забивав важливі голи минулого місяця. Тепер же Ромі треба зламати спротив одного з аутсайдерів Серії А.

Аутсайдер з українцем

Емполі йде у зоні вильоту на 18-му місці, відстаючи на два бали від рятівного місця. Команда Роберто Д'Аверси востаннє вигравала в Серії А ще на початку грудня, її серія без перемог триває аж 12 зустрічей.

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Але при цьому клуб примудрився вийти у півфінал Кубка Італії. До слова, з зими цього року до команди повернувся Віктор Коваленко, який був вільним агентом. Проте за останні п'ять матчів українець зіграв всього 14 хвилин.

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Тож недивно, що саме Рома є фаворитом у звітної зустрічі. Коефіцієнт на тріумф "вовків" становить 2,06, тоді як Емполі – 3,90. Нічия ж оцінюється у 3,35.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,03, тоді як на ТМ2,5 – 1,83. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, становить 1,84.

До минулого року Рома перемагала Емполі у восьми матчах поспіль. Але у 2024-му "вовки" двічі програли аутсайдеру з рахунком 1:2. У першому колі цього сезону за римлян забив Шомуродов, тоді як Довбик провів всю гру без результативних дій.