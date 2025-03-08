В эти выходные в чемпионате Италии проходят матчи 28 тура Серии А сезона 2024-2025. На воскресенье вынесена встреча с участием Ромы, которая пожалует в гости к Эмполи, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Рома в ударе

Команда Клаудио Раньери набрала неплохой ход в последних матчах. Рома выиграла четыре игры Серии А подряд, а также вырвала победу над Атлетиком в Лиге Европы.

Благодаря этому "волки" поднялись на 9 место в чемпионате, а по итогам отчетного тура могут даже оказаться в еврокубковой зоне. Артем Довбик продолжает играть важную роль в команде, однако уже не является стабильным игроком основы.

Раньери ротирует украинца и узбека Шомуродова и это приносит свои плоды. Каждый из нападающих забивал важные голы в прошлом месяце. Теперь же Роме надо сломить сопротивление одного из аутсайдеров Серии А.

Аутсайдер с украинцем

Эмполи идет в зоне вылета на 18-м месте, отставая на два балла от спасительного места. Команда Роберто Д'Аверсы последний раз выигрывала в Серии А еще в начале декабря, ее серия без побед длится аж 12 встреч.

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Но при этом клуб умудрился выйти в полуфинал Кубка Италии. К слову, с зимы этого года в команду вернулся Виктор Коваленко, который был свободным агентом. Однако за последние пять матчей украинец сыграл всего 14 минут.

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Поэтому неудивительно, что именно Рома является фаворитом в отчетной встрече. Коэффициент на триумф "волков" составляет 2,06, тогда как Эмполи – 3,90. Ничья же оценивается в 3,35.

При этом эксперты не верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,03, тогда как на ТМ2,5 – 1,83. Вероятность того, что забьют обе команды, составляет 1,84.

До прошлого года Рома побеждала Эмполи в восьми матчах подряд. Но в 2024-м "волки" дважды проиграли аутсайдеру со счетом 1:2. В первом круге этого сезона за римлян забил Шомуродов, тогда как Довбик провел всю игру без результативных действий.