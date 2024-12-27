Більшість західного світу 25 грудня святкувала Різдво. Особливо це свято було культовим у Бразилії, де дві третини населення є християнами.

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Загинув у перестрілці

Втім не для всіх свято пройшло вдало. У родині зірки мадридського Реала та збірної Бразилії Ендріка на Різдво сталась трагедія, адже загину його родич. Мова про шурина сестри нападника Маурісіо Нуньєса Гонсалвеса.

Хлопець був вбитий 25 грудня в районі Самамбайя-Норте, що знаходиться у передмісті столиці Бразиліа, повідомляє 24 Канал з посиланням на AS. Родич Ендріка вступив у конфлікт в одному з місцевих барів.

Результатом цієї бійки стало вісім пострілів у голову, які Маурісіо отримав при спробі втекти від зловмисника. Бразильська поліція наразі проводить розслідування інциденту. Основною версією вважається навмисне вбивство.

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Нагадаємо, що до цього літа Ендрік виступав за місцевий Палмейрас, з яким виграв два чемпіонати Бразилії. Влітку 18-річний форвард перебрався в Реал за 47,5 мільйона євро, але поки не є гравцем основи мадридців. На його рахунку два голи у 15-ти матчах.