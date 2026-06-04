Джошуа розповів про ворожнечу з Усиком

Британський супертяж Ентоні Джошуа пригадав минулі поєдинки проти Олександра Усика. Боксер зізнався, що раніше між ними за межами рингу вирували справжні негативні емоції.

Два поєдинки українця та британця назавжди увійшли в історію світового боксу. Попри колишнє жорстке суперництво, зараз атлети зуміли повністю змінити свій підхід до взаємин, передає слова Джошуа The Ring.

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Що сказав Джошуа?

Ентоні Джошуа відверто розповів, що під час перших протистоянь із чинним абсолютним чемпіоном атмосфера була максимально напруженою. За словами "Ей Джея", тоді між бійцями існувала реальна ворожнеча, яка заважала здоровому сприйняттю спорту.

Проте з часом усе змінилося. Програвши Олександру двічі рішенням суддів, британець зміг переступити через власне его. Тепер боксери не просто товаришують, а й проводять спільні тренування, адже Джошуа почав працювати під керівництвом команди Усика.

Чи можливий третій бій?

Ексчемпіон світу не виключає, що фанати ще можуть побачити їхній третій очний поєдинок на професійному рингу. Водночас Ентоні наголосив, що організація такого мегафайту повністю залежить від рішення українського чемпіона.

Бій з Усиком? Це вирішувати йому. Але я думаю, що за всієї поваги це було б приголомшливо. Це просто дружнє змагання. Раніше все було інакше, між нами була справжня ворожнеча, але тепер це товариський матч,

– сказав Джошуа.

Наразі ж Джошуа зосереджений на власному найближчому бою, який запланований на 25 липня в Ер-Ріяді проти Крістіана Пренга.

Нагадаємо, у березні цього року Ентоні Джошуа приїхав в Україну на запрошення Олександра Усики. Супертяж випив кави на заправці біля Рівного та вітався з військовими.