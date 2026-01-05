З'явились нові деталі моторошної ДТП за участі Джошуа: у чому справжня причина трагедії

Ентоні Джошуа нещодавно потрапив у моторошну автокатастрофу у Нігерії. Британський боксер дивом залишився живий, зазнавши деяких ушкоджень.

З'явилися нові деталі ДТП за участі колишьного чемпіона світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Читайте також Куди дивиться Трамп: українського боксера пограбували у США

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?

Нещодавно водія автомобіля Адениї Кайоде, у якому їхав Джошуа, звинуватили у тому, що аварія сталася через його недбалість.

Однак Іфеолува Аденійї виступив на захист свого батька, заперечивши звинувачення у небезпечному та необережному водінні.

Мій батько не порушував. Він їхав у межах дозволеної швидкості, але раптово відмовили гальма. Він тиснув на педаль – і нічого не відбувалося. Якби ця фура не була припаркована незаконно, нічого б не сталося. Мій батько возить Ентоні вже три роки, він досвідчений і відповідальний водій,

– сказав Іфеолува.

Нещодавно стало відомо, що врятувало "Ей Джея" під час моторошної аварії у Нігерії.

Що врятувало Джошуа?

За інформацією Daily Mail, в останній момент Джошуа пересів з переднього на заднє місце, що врятувало життя колишнього чемпіона свтіу. Відзначимо, що пересісти боксера попросив водій.

Причина у тому, що через "Ей Джей" має великі габарити. Тому водій попросив його помінятися місцями, щоб у нього була краща видимість бокових дзеркал.

"Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним, але я знаю, що гальма не спрацювали. Мені також відомо, що спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями, бо не бачив бокове дзеркало. Джошуа погодився та сів позаду водія, а Латіф помінявся з ним місцями", – заявив адвокат водія.

У якому стані зараз Джошуа?