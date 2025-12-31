Джошуа заговорив після страшної автотрощі: у якому стані британський боксер
- Ентоні Джошуа потрапив у моторошну аварію у Нігерії, унаслідок якої загинули його тренери та близькі друзі.
- Джошуа отримав серйозні травми, включаючи пошкодження коліна та ребер, і залишається у приватній лікарні, де перебуватиме до Нового року.
У понеділок, 29 грудня, Ентоні Джошуа потрапив у моторошну аварію у Нігерії. Автомобіль Lexus, у якому їхав британський боксер, зіштовхнувся з позашляховиком Pajero.
Унаслідок ДТП колишній чемпіон світу отримав травми та був госпіталізований. У мережі з'явилися нові деталі про стан "Ей Джея" після страшної автотрощі, повідомляє 24 канал із посиланням на LeedsLive.
У якому стані Джошуа після ДТП?
У моторошній аварії, яка сталася декілька днів тому загинули тренери та близькі друзі британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі. За наявною інформацією, Джошуа спустошений горем.
Окрім того, відомо, що колишній чемпіон світу страждає від болю по усьому тілу. Наразі "Ей Джей" залишається у приватній лікарні, де як очікується, він перебуватиме до Нового року.
Відзначимо, що спершу повідомляли про те, що він зазнав незначних травм. Однак GB News згодом з'ясували, що пошкодження серйозніші, ніж зазначається в офіційних органах.
Джерела наближені до британця припускають, що він зазнав дуже серйозних пошкоджень коліна та ребер, а також психологічної травми, що може вплинути на наступні бої ексчемпіона світу.
Що відомо про ДТП за участі Джошуа?
Джошуа завітав до Нігерії після переможного бою проти Джейка Пола – 19 грудня 2025 року. Аварія сталася на на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун.
Усик дізнавшись про аварію звернувся до Джошуа, висловивши слова підтримки та співчуття. Також до британського боксера звернувся Володимир Кличко, підтримавши екссуперника.
Окрім того, "Ей Джею" одразу зателефонував президент Нігерії Бола Тінубу. Він побажав боксеру усього найкращого та помолився за нього.