Джошуа заговорив після страшної автотрощі: у якому стані британський боксер

У понеділок, 29 грудня, Ентоні Джошуа потрапив у моторошну аварію у Нігерії. Автомобіль Lexus, у якому їхав британський боксер, зіштовхнувся з позашляховиком Pajero.

Унаслідок ДТП колишній чемпіон світу отримав травми та був госпіталізований. У мережі з'явилися нові деталі про стан "Ей Джея" після страшної автотрощі, повідомляє 24 канал із посиланням на LeedsLive.

У якому стані Джошуа після ДТП?

У моторошній аварії, яка сталася декілька днів тому загинули тренери та близькі друзі британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі. За наявною інформацією, Джошуа спустошений горем.

Окрім того, відомо, що колишній чемпіон світу страждає від болю по усьому тілу. Наразі "Ей Джей" залишається у приватній лікарні, де як очікується, він перебуватиме до Нового року.

Відзначимо, що спершу повідомляли про те, що він зазнав незначних травм. Однак GB News згодом з'ясували, що пошкодження серйозніші, ніж зазначається в офіційних органах.

Джерела наближені до британця припускають, що він зазнав дуже серйозних пошкоджень коліна та ребер, а також психологічної травми, що може вплинути на наступні бої ексчемпіона світу.

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?