Джошуа вперше вийшов на зв'язок після смертельної ДТП
- Ентоні Джошуа потрапив у серйозну ДТП у Нігерії, в якій загинули його тренери-друзі.
- ДТП може серйозно вплинути на боксерську кар'єру Джошуа, зокрема, його можливий бій з Тайсоном Ф'юрі.
Наприкінці 2025 року Ентоні Джошуа потрапив у моторошну аварію під час свого перебування у Нігерії. Британський боксер нарешті вийшов на зв'язок.
Ентоні Джошуа 4 січня виклав свою першу світлину в інстаграмі після жахливої аварії. Британський супертяж відновлюється фізично та морально у колі близьких, передає 24 Канал.
Що виклав Джошуа?
Колишній суперник Олександра Усика не став вигадувати великих текстів, а лаконічно підписав обидва фото.
Мої брати-охоронці,
– підписав фото боксер.
Джошуа назвав братами-охоронцями своїх тренерів-друзів, які загинули в цій ДТП в Нігерії – Латіфа "Латца" Айоделе та Сіна Гамі.
Що відомо про аварію за участі Джошуа?
Аварія сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун 29 грудня 2025 року, коли позашляховик Lexus перевищив швидкість, пішовши на обгін, втратив керування та влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі.
Джошуа госпіталізували у приватну лікарню та виписали додому 1 січня 2026 року. Також у ДТП вижив водій авто, у якому перебував Ентоні. Після виписки водія взяли під варту, висунувши йому аж чотири звинувачення. Ентоні ж разом із матір'ю поїхав у похоронне бюро, де вони віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії.
Портал The Guardian Nigeria повідомляв, що є дві ймовірні причини аварії – перевищення швидкості та технічна несправність (раптовий прорив шини).
Боєць UFC Брайс Мітчелл раптово звинуватив Джейка Пола, який 20 грудня 2025 року програв нокаутом Джошуа, у загибелі тренерів Ентоні.
Як ДТП може вплинути на кар'єру Джошуа?
Портал GB News повідомляв, що отримані травми в Ентоні можуть бути значно серйозніші, аніж раніше повідомлялось в офіційних органах.
Водночас промоутер Френк Воррен припустив, що ця аварія може не лише зірвати можливу британську битву Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, а й взагалі глобально вплинути на боксерську кар'єру Ей Джея.
"Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час", – говорив відомий промоутер.