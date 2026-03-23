Джошуа засвітився на фото з одіозним українським депутатом

Британський боксер Ентоні Джошуа під час поїздки до України сфотографувався з одіозним нардепом Миколою Тищенком. Знімок швидко викликав хвилю обговорень у мережі.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі прибув до України на запрошення Олександра Усика та відвідав низку заходів у Києві. Під час одного з них спортсмен зустрівся з українським політиком, який неодноразово потрапляв у скандали, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Це ненормально": Гераскевич накинувся на Джошуа після приїзду боксера до Києва

Що відомо про зустріч Джошуа з Тищенком?

Під час перебування у столиці Джошуа сфотографувався з народним депутатом Миколою Тищенком. Політик оприлюднив спільний знімок у соцмережах, чим одразу привернув увагу користувачів.

Вдалося перекинутися кількома словами з Ентоні Джошуа. Я сказав йому, що він really king men. А він сказав, що йому дуже подобається Україна та він щиро бажає нам перемоги та миру,

– написав політик на своїй сторінці в інстаграмі.

Тищенко неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів, зокрема через поїздки за кордон під час війни та кримінальні провадження, тому поява його поруч із відомим боксером викликала неоднозначну реакцію.

Джошуа приїхав до України на запрошення Усика

Ентоні Джошуа вперше відвідав Україну, де провів кілька днів разом із чемпіоном світу Олександром Усиком. Боксери разом відвідали боксерський вечір, поспілкувалися з українськими військовими та прогулялися Києвом.

Візит британця став гучною подією для українського спорту, адже він є одним із найвідоміших боксерів сучасності та колишнім суперником Усика у двох чемпіонських боях.

Під час свого перебування в Україні Джошуа встиг познайомитися з низкою відомих бізнесменів та блогерів.

Чим відомий Ентоні Джошуа?