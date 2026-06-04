"Усик оточив себе солдатами": Джошуа розкрив секрет успіху українця

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограмів) Ентоні Джошуа прокоментував підхід до організації роботи Олександра Усика. Він розкрив один з секретів успіху українця.

Британський боксер заявив, що володар поясів IBF, WBA та WBC Олександр Усик правильно вибудував свою команду. Слова Ентоні Джошуа передає 24 Канал.

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Що сказав Джошуа про Усика?

За словами британця, багато спортсменів застосовують доволі легковажний підхід до організації тренувального та відновлювального процесів. У таких боксерів зазвичай дії різних членів команди є не скоординованими, а тренер може не знати рекомендацій фізіотерапевта щодо здоров’я спортсмена.

Джошуа зазначив, що у чемпіона надважкої ваги усе відбувається інакше.

Усик оточив себе солдатами, які розуміють свій обов’язок – іти підкорювати світ. Там немає жодної людини, яка була б задоволена тим, де вона живе. Ця людина хоче завойовувати. Вони всі на одній хвилі, і він організував все це. Ось що я вважаю рецептом успіху,

– сказав Джошуа для The Ring.

Зазначимо, що Ентоні також висловився про потенційний третій поєдинок з Олександром. Він віддав першість в ухваленні рішення українському боксеру.

Усик – Джошуа: що відомо про їх взаємодію?

Бійці провели два поєдинки, у яких обидва рази сильнішими виявився Усик. У вересні 2021 року він у Лондоні здолав Джошуа одноголосним рішенням судів. Реванш відбувся у липні 2022-го у Саудівській Аравії. Тоді українець виявився кращим на карточках двох з трьох суддів.

Наразі між боксерами приятельські стосунки. У березні Олександр та Ентоні разом приїздили до України. Також вони провели кілька тижнів спільних тренувань у кемпі Усика.