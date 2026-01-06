Джошуа повідомив про завершення кар'єри: що відомо про рішення боксера

Ентоні Джошуа нібито збирається завершити кар'єру боксера після смертельної аварії. Психологічна травма від ДТП у Нігерії виявилася надто сильною.

Про рішення свого 36-річного племінника повідомив дядько британця Адедамола Джошуа. Родина "Ей-Джея" підтримала цей крок, пише 24 Канал з посиланням на The Punch.

Чому Джошуа йде з профі-рингу?

За словами Ададемоли, смерть двох найближчих людей у команді Джошуа стала для супертяжа шоком, від якого важко оговтатися.

Ентоні пообіцяв родинам Сіни Гамі та Латіфа Айоделе забезпечити пожиттєве утримання, навіть попри припинення виступів на ринзі.

Як родина Джошуа реагує на завершення виступів?

Дядько спортсмена не приховує, що він та інша рідня дуже раді, що Ентоні більше не буде битися.

Кожного разу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли він падає, у нас немов серце виривається з грудей. Усі ці переживання під час його боїв – це занадто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі,

– сказав Ададемола.

Що сам Джошуа каже про своє майбутнє?

Британець не робив офіційних заяв про припинення кар'єри чи будь-які інші плани. Нещодавно він вперше порушив мовчання після трагічної аварії, оприлюднивши на своїй сторінці в Instagram фото з власною матір'ю та матерями загиблих друзів.

Що відомо про ДТП, в яку потрапив Джошуа?