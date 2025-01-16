Евертон поступився у дебютному матчі при Моєсі: як зіграв Миколенко при новому тренері

Мерсисайдці не поступались по грі Астон Віллі, проте гості краще використали свій момент. Миколенко ж провів непогану гру та став одним з найкращих футболістів Евертона у матчі.

Евертон – Астон Вілла 0:1

Гол: Воткінс, 51.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 21 туру цього тижня. На середу була винесена гра за участю Евертона, який приймав міцну Астон Віллу, повідомляє 24 Канал.

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Перший млинець нанівець

Напередодні цієї гри "іриски" залишились без тренера. Шон Дайч був звільнений через незадовільні результати, а на його місце прийшов легендарний Девід Моєс. Цей коуч вже очолював Евертон з 2002 та 2013 роки.

Саме на бій проти Вілли і випав повторний дебют Моєса в клубі. Українець Віталій Миколенко вже традиційно потрапив до старту мерсисайдської команди.

Евертон намагався грати на рівних із більш солідним суперником та за моментами не поступався бірмінгемцям. Втім реалізація господарів продовжує кульгати, адже атака – не найсильніша ланка Евертона.

Цим і скористалась Астон Вілла, якій для перемоги вистачив один гол. Його на початку другого тайму провів Воткінс, а сама атака розпочалась як раз із флангу Миколенка.

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Втім самого українця винити важко, адже "іриски" втратили м'яч на лівій бровці на чужій половині поля. Сам українець провів на полі весь матч, віддавши 87% точних передач та долучившись до створення двох гольових моментів Евертона.

Портал Whoscored оцінив виступ Віталія у 7,0, що є другим найкращим балом серед "ірисок" у цьому матчі. Мерсисайдці ж залишились на 16 місці, випереджаючи зону вильоту всього на одне очко.

Відеоогляд матчу Евертон – Астон Вілла