Лідер АПЛ оступився: Миколенко допоміг Евертону вирвати нічию проти Ліверпуля

Евертон дав бій фавориту в останньому мерсисайдському дербі на "Гудісон Парк". Команда Девіда Моєса була за крок від програшу, але врятувалась на восьмій компенсованій хвилині.

Евертон – Ліверпуль 2:2

Голи: Бету, 12, Тарковскі, 90+8 – Макаллістер, 16, Салах, 73.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 відіграли перенесений матч 15-го туру. Мерсисайдське дербі було зірвано в грудні через хурделицю, тому бій між Евертоном та Ліверпулем перенесли на лютий, повідомляє 24 Канал.

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Евертон показав зуби

"Червоні" створили собі непоганий відрив від переслідувачів та є головними претендентами на трофей АПЛ. Ліверпуль вже мав відрив від Арсеналу в шість очок, при цьому мав гру з Евертоном в запасі.

"Іриски" ж віддалились від зони вильоту, але при цьому залишались мотивованими на дербі. Окрім принциповості протистояння, гра була важлива для Евертона через те, що це було останнє мерсисайдське дербі на "Гудісон Парк".

Вже з наступного сезону команда Девіда Моєса має переїхати на нову арену. Напередодні гри під питанням була участь Миколенка, який пропустив зустріч із Борнмутом в Кубку. Проте Віталій встиг відновитися та вийшов зі старту.

Евертон доволі несподівано пішов вперед з початку та першим зміг забити. Бету відгукнувся на хитре закидання Брентвейта та реалізував вихід сам на сам. Втім перевага "ірисок" тривала лише чотири хвилини.

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Ліверпуль вдало освіжився

Рахунок вдалось зрівняти Макаллістеру, який головою замкнув подачу Салаха з флангу. Ліверпуль продовжував володіти ініціативою, але не намагався добити суперника до перерви.

У другому таймі Евертон знову почав активно, прекрасні шанси змарнували Дукуре та Харрісон. Навіть Брентвейту вдалось забити після кутового, але перед цим його партнер по команді О'Браєн заліз у офсайд.

Але Арне Слот поступово проводив заміни задля оновлення складу більш свіжими гравцями і це дало свій результат. Після прострілу Діаса із м'ячем в карному майданчику Евертона опинився Кертіс Джонс.

Удар англійця прийняв на себе Брентвейт, але на добиванні вдало зіграв Салах. Особливо прикро, що єгиптянин забив з-під Миколенка, який не встиг його закрити. Для Мохамеда це 22-ий гол в цьому сезоні АПЛ.

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Порятунок Евертона

Ліверпуль утримував перевагу до кінця гри, тоді як Евертон намагався врятувати матч. Зрештою на восьмій компенсованій хвилині "ірискам" вдалось відігратися.

Миколенко навісив у карний майданчик "червоних", Іроегбунам скинув на Тарковскі і капітан Евертона з близької відстані вколотив м'яч у ворота Аліссона.

Таким чином "сині" не програли своє останнє дербі на "Гудісон Парк" та віддалились від зони вильоту ще на одне очко (тепер вже +10 від Лестера). Ліверпуль же закріпився на першому місці, його гандикап над Арсеналом становить 7 балів.