Назвав опонента поросям: відомий тенісист з Італії смачно вилаявся на суперника після поразки

Фабіо Фоньїні непросто пережив поразку у першому колі турніру в Штутгарті. Тенісист зі стажем висловив Корентену Муте все, що було у нього в думках.

В німецькому Штутгарті стартував трав'яний сезон у тенісі. Місто приймає чоловічий одиночний турнір категорії ATP250, участь у якому беруть 28 спортсменів, повідомляє 24 Канал.

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Істерика від Фоньїні

У першому раунді між собою зійшлись десяті ракетки Франції та Італії. Корентен Муте грав проти Фабіо Фоньїні, який отримав вайлд-кард на змагання.

Втім з розумом скористатися ним Фабіо не зміг. Після програшу першого сету італієць вирвав перемогу в другому на тайбрейку. Проте вирішальний сет залишився за Муте.

Поразка вивела Фоньїні із себе. Після рукостискання біля сітки італієць почав висловлювати нецензурні слова на адресу Корентена та назвав його "маленьким поросям".

Фоньїні зірвався на Муте: дивіться відео

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До честі Муте, він проігнорував істерику від суперника та пішов святкувати перемогу із фанатами. Втім шлях француза у Штутгарті довгим не був. Вже у наступному раунді він програв третій ракетці світу Александру Звєрєву.

Відзначимо, що Фоньїні є досвідченим тенісистом, адже виступає на професійному рівні вже близько 20 років. На його рахунку дев'ять трофеїв, в тому числі на Мастерсі у Монако (2019). Наразі ж Фабіо посідає 117 місце в рейтингу ATP.

Нагадаємо, нещодавно перша ракетка серед жінок Аріна Сабалєнка зірвалась під час матчу на Ролан Гаррос. Тенісистка зірвалась на свою команду під час фіналу проти Коко Гауфф.