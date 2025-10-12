Італієць Фабіо Капелло очолив мадридський Реал влітку 2006 року. Тоді головною зіркою "Галактікос" був легендарний бразилець Роналдо, пише 24 Канал з посиланням на AS.

Чому Капелло назвав Роналдо найкращим футболістом?

"Зубастик" постійно порушував дисципліну та був проблемою для головного тренера. Капелло навіть змушений був позбутися бразильського бомбардира.

Втім, на думку тренера, саме Роналдо був найталановитішим гравцем у його кар'єрі.

Роналдо – найкращий гравець, якого я коли-небудь тренував. Він був хлопцем, який любив щовечора ходити на вечірки, він був божевільний – важив 94 кілограми і не хотів худнути. У якийсь момент я сказав президенту, що нам потрібно його відпустити, тому що немає жодної надії рухатися далі. І ми його відпустили. Але, повторюю, він – найкращий, кого я коли-небудь тренував,

– розповів Капелло.

Зазначимо, що Фабіо Капелло був прихильником залізної дисципліни. У його концепцію не вписувався Роналдо. Тож взимку 2007 року "Феномена" продали в Мілан за 7,5 мільйонів євро.

Цікаво. Фабіо Капелло вважають учнем Валерія Лобановського. Коли італієць працював у Росії, то його запитали про Метра, назвавши його "росіянином". У відповідь Капелло здивувався та сказав: "Хіба Лобановський ваш? Він українець".

Які титули здобув Капелло?

За даними Transfermarkt, італійський тренер під час своєї кар'єри очолював Мілан, Реал, Рому, Ювентус, збірні Англії та Росії, китайський Цзянсу Сунін.

Найуспішнішим його етапом була робота в Мілані, з яким він здобув 9 трофеїв. З мадридським Реалом Капелло двічі вигравав чемпіонат Іспанії: 1996/97 і 2006/07.

Його стиль роботи не подобався власникам Реала, адже італієць конфліктував із зірками. Навіть після перемоги у чемпіонаті йому вказали на двері.

Наразі 79-річний фахівець насолоджується відпочинком, роздаючи інтерв'ю на футбольну тематику.

