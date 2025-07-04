Французький журналіст розкрив деталі трансферу Забарного в ПСЖ

Навколо Іллі Забарного вже тривалий час тягнеться трансферна сага. Досі невідомо, чи узгодии ПСЖ та Борнмут усі деталі продажу українця.

ПСЖ проявляє серйозний інтерес до українського захисника Іллі Забарного. Французький журналіст розкрив деталі трансферу українця в паризький клуб, пише 24 Канал з посиланням на Фабріса Гокінса.

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Деталі трансферу Забарного

Журналіст повідомив, що сторони досі не узгодили контракт.

Ситуація навколо Іллі Забарного в ПСЖ за останні дні не зазнала особливих змін. Було дві пропозиції з Парижа. Остання була близька до 60 мільйонів євро. Переговори тривають,

– сказав Фабріс Гокінс.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українського захисника може опинитися під загрозою зриву через присутність Матвія Сафонова у клубі. Щоправда, наразі відомо, що ПСЖ не може позбутися російського голкіпера, яким зацікавився Галатасарай.